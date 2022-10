Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen ein Kraftfahrzeug geführt

Landau in der Pfalz (ots)

In den Abendstunden des 06.10.2022 wurde ein 28-jähriger mit seinem Kleinkraftrad in der Straße Horstring in Landau in der Pfalz durch die Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten beim Fahrzeugführer drogenspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 28-jährige Fahrzeugführer räumte im Rahmen der Kontrolle den nahezu täglichen Konsum von Cannabis ein. Darüber hinaus erbrachte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,39 Promille. Dem 28-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen einer Personendurchsuchung konnten darüber hinaus geringe Mengen Haschisch bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 28-jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell