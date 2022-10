Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Gaststätte

Germersheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 05.10.22 um 22:30 Uhr, auf Donnerstag, den 06.10.22 um 10:30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Gaststätte in der Lilienstraße in Germersheim ein und entwendete das Bargeld aus der Kasse der Gaststätte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

