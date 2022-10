Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Höhe Edesheim - LKW-Fahrer macht sich aus dem Staub

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

A65/Höhe Edesheim (ots)

Nach einer Ruhepause auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße West befuhr ein 40 Jahre alter Trucker mit seinem Sattelzug gestern (05.10.2022) gegen 15.40 Uhr die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei die Schutzplanke in einer Länge von über 30 Meter beschädigte. Anstatt anzuhalten und die Polizei zu rufen, machte sich der 40-Jährige aus dem Staub. Er konnte im Rahmen der eingeleiteten Sofortmaßnahmen in Landau in der Hainbach gestoppt werden. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Der Sattelzug wurde sichergestellt und musste durch einen Arbeitskollegen abgeholt werden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell