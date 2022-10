POL-PDLD: Bad Bergzabern E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Landau in der Pfalz (ots) - In den Morgenstunden des 04.10.2022, wurde an einem Supermarkt in der Annweilerstraße in Landau festgestellt, dass das Metallschloss des Getränkelagers aufgebrochen und aus dem Bestand des Marktes diverse Getränkekästen entwendet wurden. Der Gesamtschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per ...

mehr