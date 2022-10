Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldübergabe nach "Schockanruf" bei Seniorin

Landau (ots)

Telefonbetrüger versuchen nach wie vor, insbesondere ältere Menschen mittels sogenannter Schockanrufe um ihr Geld oder wertvollen Schmuck zu bringen. Dabei wird oftmals der Enkeltrick mit dem Callcenter-Betrug kombiniert.

Bei einem sogenannten "Schockanruf" geben sich Betrüger am Telefon als Verwandte, meist Tochter, Sohn, Enkel oder auch als Polizeibeamte aus und täuschen eine Notsituation vor. Sie wollen die Angerufenen dazu bringen, Geld oder Wertsachen, wie teuren Schmuck oder Gold, an sie zu übergeben. Die Anrufer berichten etwa von einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Familienmitglied sofort operiert werden oder für die Verursachung eines Unfalls eine Kaution zahlen müsse, um eine Haft zu vermeiden.

Am gestrigen Dienstag, 04.10.2022, kam es erneut zu zwei solcher Schockanrufe in Landau. In einem Fall wurde der Angerufenen vorgegaukelt, ihre Schwester hätte einen Unfall verursacht und müsse nun eine hohe Kaution hinterlegen, um die Inhaftierung der Schwester abzuwenden. Um die 84-jährige Geschädigte noch mehr zu verunsichern, wurde das Gespräch auch einen vermeintlichen Polizeibeamten und eine vermeintliche Staatsanwältin weitergegeben. Die Geschädigte holte bei ihrer Bank Geld sowie Schmuck und übergab alles den Betrügern an einem vereinbarten Treffpunkt. Bei einem Gespräch mit der "richtigen" Schwester kam der Betrug ans Licht und die Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Bei dem zweiten bekannt gewordenen Anruf konnte die Tat durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter verhindert werden.

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste. - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den vermeintlichen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen oder der Polizei Rücksprache. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Für weitere Informationen nutzen Sie gerne die Seite der Polizeiberatung unter https://www.polizei-beratung.de

und

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell