POL-PDLD: Germersheim - Holzzaun der Grundschule beschädigt

Landau in der Pfalz (ots) - Am 04.10.2022, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf einer Baustelle in der Maximilanstraße in Landau in der Pfalz ein Arbeitsunfall, bei welchem ein Arbeiter verletzt wurde. Gemäß ersten Erkenntnissen stürzte dieser auf der dortigen Baustelle durch eine Zwischendecke ca. 4-6 Meter in die Tiefe. Durch den anwesenden Rettungsdienst wurde die medizinische Versorgung des Verletzten vorgenommen. ...

