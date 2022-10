Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Arbeitsunfall auf einer Baustelle im Stadtgebiet

Landau in der Pfalz (ots)

Am 04.10.2022, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf einer Baustelle in der Maximilanstraße in Landau in der Pfalz ein Arbeitsunfall, bei welchem ein Arbeiter verletzt wurde. Gemäß ersten Erkenntnissen stürzte dieser auf der dortigen Baustelle durch eine Zwischendecke ca. 4-6 Meter in die Tiefe. Durch den anwesenden Rettungsdienst wurde die medizinische Versorgung des Verletzten vorgenommen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Verwendung technischen Equipments der Feuerwehr, sowie zur Landung des Rettungshubschraubers, wurde die Maximilianstraße in beide Richtungen voll gesperrt. Während den Rettungsmaßnahmen vor Ort erschienen 150-200 Schaulustige, welche damit begannen, die Ereignisse vor Ort zum Teil zu filmen. Durch direkte Ansprachen konnte dies unterbunden werden.

