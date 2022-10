POL-PDLD: Wörth am Rhein; PKW Brand nach technischem Defekt

Landau-Nußdorf (ots) - In den Morgenstunden des 03.10.2022, gegen 10:00 Uhr, kam es in an der Kreuzung L512/Kirchhohl in Landau-Nußdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Gemäß ersten Erkenntnissen befuhr der 43-jährige Unfallbeteiligte mit seinem PKW VW Tiguan die L512 aus Richtung Böchingen kommend in Fahrtrichtung Landau-Nußdorf. Er wollte an Kreuzung L512/Kirchhohl in die zuletzt genannte ...

mehr