Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Trauben

Landau in der Pfalz (ots)

In der Zeit zwischen dem 13.09.2022 und dem 04.10.2022 wurden in einem Weinberg in der Lage Herrenberg in Landau elf Weinbergzeilen Trauben unrechtmäßig abgeerntet und entwendet. Der entstandene Schaden wird hierbei auf 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell