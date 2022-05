Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Fahrten unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). Im Laufe des Wochenendes wurden durch die Polizei Sarstedt zwei Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss und eine Fahrt unter Alkoholeinfluss festgestellt.

Am Freitag, den 06.05.2022, wurde gegen 21:30 Uhr ein 16-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Lessingstraße in 31157 Sarstedt kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Beeinflussung durch THC festgestellt.

Am Samstag, den 07.05.2022, wurde gegen 22:30 Uhr eine 17-jährige kontrolliert, die mit ihrem E-Scooter die Kleistraße in 31157 Sarstedt befuhr. Auch bei ihr wurde eine Beeinflussung durch THC festgestellt. Beiden Personen wurde eine Blutprobe entnommen.

Am Sonntag, den 08.05.2022, wurde gegen 04:20 Uhr die 29-jährige Fahrerin eines Toyotas in der Kantstraße in 31180 Giesen OT Emmerke kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 29-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht. Eine Messung der Atemalkoholkonzentration ergab 0,84 Promille.

Die Weiterfahrt wurde allen drei Personen untersagt und jeweils ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell