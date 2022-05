Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze, Berichtszeitraum: Freitag, 06.05.2022, bis Sonntag 08.05.2022

Hildesheim (ots)

(fre) Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu sämtlichen der folgenden Ereignisse, dass sie sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze melden.

Polizei Elze ahndet Geschwindigkeitssverstöße

Am Wochenende führten Beamte des Polizeikommissariats Elze allgemeine Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich durch. Zur Bekämpfung der Hauptunfallursache "überhöhte Geschwindigkeit" wurden Geschwindigkeitsmessungen auf der B3 im Bereich Wülfingen und in Höhe des Abzweiges Sorsum durchgeführt. Am 07.05.2022 wurden im Bereich des sogenannten Sorsumer Kreuzes 5 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste vorwerfbare Geschwindigkeit bei erlaubten 70 km/h betrug 96 km/h. Am 08.05.2022 wurden im Bereich Wülfingen insgesamt 20 Verstöße festgestellt. Die höchste vorwerfbare Geschwindigkeit bei erlaubten 70 km/h betrug 92 km/h.

Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

Im Tatzeitraum vom 07.05.2022, 18:00 Uhr bis zum 08.05.2022, 09:40 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mutmaßlich mittels eines spitzen Gegenstandes einen parkenden PKW VW Tiguan an der rechten Fahrzeugseite. Der PKW VW Tiguan sei im Tatzeitraum unbeaufsichtigt in Hildesheim am Südbahnbof und in Elze "Am Hanlah" in Höhe der Hsn. 56 abgeparkt gewesen. Es ist bislang nicht bekannt, an welcher der beiden Örtlichkeiten sich die Tat ereignete. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Raub im öffentlichen Raum in Brüggen - Zeugenaufruf

Am Samstag, den 07.05.2022, gg. 01:15 Uhr ereignete sich in der Schloßstraße in Brüggen ein Raub. Drei Jugendliche schlugen einer alkoholisierten Person mit einem Motorradhelm auf den Kopf. Nach dem Übergriff entwendeten die Täter den Geldbeutel des am Boden liegenden Opfers, in welchem sich 50 Euro befunden haben. Das Opfer erlitt hierdurch Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Polizei erbittet Hinweise zu versuchtem Einbruch - Zeugenaufruf

In der Ortschaft Eitzum kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Im Tatzeitraum vom 04.05.22, 00:00 bis zum 07.05.22, 14:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem frei zugänglichen Grundstück eines Einfamilienhauses in der Schlesierstraße in Eitzum. Dort versuchten diese die Hauseingangstür mittels eines unbekannten Werkzeuges aufzuhebeln, was jedoch misslang.

