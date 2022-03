Polizei Dortmund

POL-DO: Gartenlaube in Dortmund-Wellinghofen in Brand gesetzt - jugendlicher Tatverdächtiger ruft selbst die Feuerwehr

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0287

An der Preinstraße in Dortmund-Wellinghofen hat am späten Dienstagnachmittag (8. März) eine Gartenlaube gebrannt. Die Polizei konnte schnell zwei Tatverdächtige identifizieren. Einem der beiden war offenbar sehr schnell das Ausmaß des Brandes bewusst geworden. Er verständigte selbst die Feuerwehr.

Die Polizei wurde gegen 17.20 Uhr alarmiert. Vor Ort fand sie eine Gartenlaube nahe der Einmündung Schwalbenschanzstraße vor, die innen komplett ausgebrannt war. Die Feuerwehr hatte die Flammen bereits gelöscht.

Zudem trafen die Beamten vor Ort auch auf einen der Tatverdächtigen. Ein 14-jähriger Dortmunder machte erste Angaben dazu, wie ein weiterer Dortmunder (ebenfalls 14) mit ihm (unberechtigt) in der Laube gewesen sei und gezündelt habe. Das "Zündeln" verwandelte sich jedoch schnell in einen Brand.

Der 14-Jährige hatte die Gefahr offenbar dann selbst erkannt und die Feuerwehr gerufen. Sein Begleiter flüchtete und konnte von den Beamten an seiner Wohnanschrift mit seinen Erziehungsberechtigten angetroffen werden. Auch der zweite Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf einen vierstelligen Wert.

Bleibt zu hoffen, dass beiden nun klar ist, dass das Spiel mit dem Feuer keine Freizeitbeschäftigung ist, sondern Leben (und auch Sachwerte) gefährden kann.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell