POL-DO: Verkehrsunfall stellt sich als versuchtes Tötungsdelikt heraus - 52-Jähriger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Dortmund

Die Polizei im Hochsauerlandkreis hatte am Montagabend (7. März) in einer Pressemitteilung von einem Verkehrsunfall auf der B 251 berichtet (s. Link am Ende der Meldung). Die Ermittlungen nach dem Unfall haben den Verdacht ergeben, dass der 52-jährige Mann aus Brilon den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat.

Mittlerweile hat eine Mordkommission der Dortmunder Polizei die Ermittlungen in dem versuchten Tötungsdelikt übernommen. Den 52-Jährigen haben Beamte festgenommen. Er wurde heute einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Hintergrund der Tat scheinen Beziehungsstreitigkeiten zu sein.

Der Zustand der 42-Jährigen und ihres Sohnes ist stabil.

Zuständig für die Presseauskünfte ist Staatsanwalt Klaus Neulken unter Tel. 02931/804 863.

