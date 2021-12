Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß beim Abbiegen

Uder (ots)

Am Donnerstag, gegen 20.40 Uhr, beabsichtigte ein 62-jähriger Autofahrer in seinem Hyundai in der Straße der Einheit nach links in eine Parklücke zu fahren. Hierbei kollidierte er mit einem Renault Twingo, dessen 60-jährige Fahrerin den Hyundai im selben Augenblick überholte. Beide Autos wurden beschädigt, die Fahrer blieben unverletzt.

