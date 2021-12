Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin hat Schutzengel

Großwechsungen (ots)

Glück hatte eine 19-jährige Autofahrerin in der Nacht zu Freitag bei einem Unfall auf der Landstraße 3080 bei Großwechsungen. Die junge Frau war gegen 2 Uhr auf der Landstraße zwischen Werther und Wipperdorf unterwegs. Am Abzweig nach Großwechsungen beabsichtigte der Fahrer einer Ropa Maus, einer sogenannten Rübenmaschine, nach rechts in Richtung Großwechsungen abzubiegen. Hierbei scherte er nach links aus. Offensichtlich schätzte die junge Frau die Situation falsch ein und wollte rechts an der landirtschaftlichen Maschine vorbeifahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihr völlig zerstörtes Auto musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr rückte zur Straßenreinigung an.

