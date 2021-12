Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin nach Unfall im Krankenhaus

Nordhausen (ots)

Eine 56-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag, nach einem Unfall am August-Bebel-Platz, verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Frau überquerte gegen 16.20 Uhr die Straße an der Fußgängerampel Ecke Töpferstraße. Dabei geriet sie mit einem Fuß unter einen Fiat Tipo, dessen 40-jähriger Fahrer verbotswidrig aus Richtung Kützingstraße gefahren kam.

