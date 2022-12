Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit den Abendstunden des 15.12.22 wird der 52-jährige Tobias H. aus Mühlhausen vermisst. Letztmalig wurde er am 15.12.22 gegen 11.00 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen bevor er zu einem Spaziergang in die Umgebung aufbrach und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Die Überprüfung aller bekannter Hinwendungsorte führte bislang nicht zum Auffinden des Vermissten, weshalb die Polizei nun mit einem Lichtbild nach dem 52-jährigen sucht. Auch ist derzeit ein Polizeihubschrauber diesbezüglich im Einsatz und mit der Absuche im Bereich Mühlhausen betraut, am Boden wird er durch weitere Streifen unterstützt. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der 52-jährige Tobias H. wird folgendermaßen beschrieben: - 172 cm groß, 72 kg schwer, schlanke Figur, langer grau-blonder Bart, lange blonde Haare (in der Regel zusammengebunden) - Bekleidung: blaue bordeauxrote Winterjacke mit weißem Fell an der Kapuze

Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/muehlhausen-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthalt geben?

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel: 0621 174-4444

