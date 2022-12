POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Rollerfahrern

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Seckenheimer Hauptstraße und kollidierte aus derzeit unbekannten Gründen am Bahnübergang zur K4138 mit einer heruntergelassenen Bahnschranke. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. An der Bahnschranke entstand ein Sachschaden ...

