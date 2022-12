Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: LKW flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr den Luisenring in Richtung G 7, wechselte von der linken auf die mittlere Fahrspur und beschädigte hierbei einen PKW der Marke Skoda, der sich auf der mittleren Fahrspur befand. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Durch die Kollision entstand am geschädigten Fahrzeug ein Sachschaden von über 1.000,- Euro. Die Schadenshöhe des LKW ist unbekannt.

Der LKW wurde wie folgt beschrieben:

7,5t - LKW, weinrote Fahrerkabine, verschmutzter, weißer Plattenauflieger. Ersten Ermittlungen zufolge befindet sich die Anstoßstelle auf der Beifahrerseite im Bereich der Fahrerkabine.

Die Beschreibung des LKW-Fahrers lautet: Männlich, normale Figur, kurze dunkle Haare, Dreitagebart.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um eine stark frequentierte Straße, weswegen durch den Unfall ein kurzzeitiger Rückstau entstanden ist. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

