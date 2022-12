Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aktuell befindet sich aufgrund einer Vermisstensuche nach einem 52-jährigen in Mühlhausen ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Dieser wird durch mehrere Streifen und die Polizeihundeführerstaffel am Boden unterstützt. Der Vermisste ist mit einer bordeauxroten Jacke mit weißem Fell an der Kaputze bekleidet und hat lange blonde ...

mehr