Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag im Zeitraum zwischen 7:30Uhr und 8:30 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Klausingstraße. Im Anschluss traten die Unbekannten gewaltsam eine Wohnungstür ein, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro entstand. Ob die Unbekannten Gegenstände aus der Wohnung entwendeten wird aktuell noch ermittelt.

Die Spezialistinnen und Spezialisten der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen. Die gesicherten Spuren werden nun näher geprüft und ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621 174 - 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell