POL-DN: Fahrradhelm verhindert Schlimmeres: Radfahrer kollidiert mit Auto

Düren (ots) - In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in eine Firma auf der Distelrather Straße in Düren eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und verursachten einen hohen Sachschaden. Zwischen 14:00 Uhr am Sonntag und 11:20 Uhr am Montag verschaffte sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu den Büroräumen in der Produktionshalle der Firma. Hier entwendeten sie ...

mehr