POL-DN: Einbrecher erbeuten Bargeld und verursachen hohen Sachschaden

Düren (ots)

In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in eine Firma auf der Distelrather Straße in Düren eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und verursachten einen hohen Sachschaden.

Zwischen 14:00 Uhr am Sonntag und 11:20 Uhr am Montag verschaffte sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu den Büroräumen in der Produktionshalle der Firma. Hier entwendeten sie eine Geldkassette in der sich ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag befand. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Der entstandene, durch die Polizei geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

