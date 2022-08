Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 214: Kradfahrer fährt in eine großräumige Baustellenabsperrung und wird durch einen Sturz schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Sonntagabend, 31.07.2022, ist ein 66-jähriger Motorradfahrer auf der B 214, am Kreuzkrug, in eine Baustellenabsperrung gefahren. Dort kollidierte er mit einem Schotterhaufen und wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 66-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Harley Davidson die B 214 vom Kreuzkrug aus kommend in Richtung Celle. Die Fahrbahn ist jedoch zwischen Kreuzkrug und der Ortschaft Eicklingen wegen einer Fahrbahnsanierung voll gesperrt. Dennoch umfuhr der 66-Jährige die Absperrbaken der Baustelle. Im Baustellenbereich fuhr der Krad-Fahrer auf einen Schotterhaufen, welcher infolge der gefahrenen Geschwindigkeit zu einer Rampe wurde. Im weiteren Verlauf stürzte der 66-Jähriger und erlitt schwere Verletzungen. Für eine weitere medizinische Versorgung kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. / bo, ms

