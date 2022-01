Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbruch in der Mozartstraße; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Sonntagnachmittag, zwischen 13.00-13.30 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße ein. Kleiderschränke und Schubläden wurden durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier MA-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310.

