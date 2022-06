LPI-NDH: Baucontainer aufgebrochen

Obergebra (ots) - Zwei Fahrzeuge stießen am Montag, kurz nach 18 Uhr, auf der Bleicheröder Straße zusammen. Ein 39-jähriger Transporterfahrer befuhr die Straße in Obergebra in Richtung Bleicherode. Ein 81-jähriger Autofahrer in seinem Hyundai kam dem Transporter entgegen. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der Transporter in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Hyundai. Verletzte gab es nicht. ...

