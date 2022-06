Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Rettungswagen, zwei Frauen verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Pfingstmontag in der Wilhelmstraße verletzt. Gegen 15.10 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau mit ihrem VW Golf die Wilhelmstraße aus Richtung Geisleden in Richtung Kreuzung Petristraße. Hierbei kollidierte sie mit einem Rettungswagen, der mit Sondersignal das Geisleder Tor in Richtung Petristraße befuhr. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 68-Jährige und 27-jährige Fahrerin des Rettungswagens kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Patientin im Rettungswagen blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell