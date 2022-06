Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 2 verletzte Motorradfahrer im Kyffhäuser

B 85 / Kyffhäuser (ots)

Am Pfingstsonntag um die Mittagszeit wurde der Kyffhäuser durch zahllose Motorradfahrer frequentiert. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem ersten Zwischenfall kam.

Gegen 12:15 Uhr ereignete sich auf der kurvenreichen Strecke, am Nordhang zwischen dem Kyffhäuserdenkmal und Kelbra, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 37 - jähriger Honda CBR Fahrer geriet aufgrund unangepasster Geschwindigkeit beim Durchfahren einer Kurve in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden holländischen Biker auf einer Ducati Monster. Beide Kradfahrer kamen zu Fall und zogen sich Verletzungen in Form von Prellungen zu. An beiden Maschinen entstand ein Gesamtunfallschaden von ca. 15.000 EUR. Durch die Straßenreinigung und die Bergung der Unfallmotorräder, war der Verkehr auf der Strecke erheblich eingeschränkt.

Die Polizei weist zum wiederholtem Male daraufhin, die B 85 im Bereich des Kyffhäusers nicht als "Rennstrecke" zu mißbrauchen. Als Ergebnis solchen Fehlverhaltens, ist auch dieser Unfall anzusehen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell