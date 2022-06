Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: verunfallter Motorradfahrer vor Krankenhaus

Sondershausen (ots)

Am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr ereignete sich in Sondershausen in der Hospitalstraße unmittelbar im Nahbereich vom Krankenhaus ein Verkehrsunfall. Eine Gruppe Motorradfahrer fuhr in Richtung B4 / Kreisverkehr Nordhäuser Straße, als plötzlich ein Kradfahrer alleinbeteiligt zu Fall kam. Hierbei erlitt der 42 - jährige Yamaha Fahrer eine Fraktur des Sprunggelenks, welche im nahegelegenen Krankenhaus medizinisch behandelt werden musste. Am Motorrad entstand nur ein geringer Sachschaden.

