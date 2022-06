LPI-NDH: Unter Alkohol und Drogen

Nordhausen (ots) - Am Freitag Abend wurden die Beamten in die Northeimer Straße gerufen, da dort laut Mitteiler mehrere Keller aufgebrochen wurden. Vor Ort konnten in dem Mehrfamilienhaus 2 aufgebrochene Keller festgestellt werden. Die Unbekannten Täter entwendeten daraus Campingzubehör und Werkzeuge im Wert von etwa 1.300,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: ...

mehr