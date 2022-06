Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mühlhausen (ots)

Ein Schaden an der Bremsleitung eines historischen Unimogs war Ursache für einen Verkehrsunfall, welcher sich am Samstag gegen 12:30 Uhr auf der B 247, zwischen Mühlhausen und Höngeda, ereignete. Der Unimog befuhr die Aemilienhäuser Straße in Richtung B 247, als der 50-jährige Fahrer bemerkte, dass seine Bremse nicht funktioniert. Auf der B 247 hatte sich zu der Zeit der 29-jährige Fahrer eines Seat Leon auf der Linksabbiegerspur in Richtung Aemilienhäuser Straße eingeordnet. Der Unimog stieß frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Seat. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden am Unimog beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Am Seat entstand ca. 4000 EUR Sachschaden.

