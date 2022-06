Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Am 04.06.22 gegen 21:45 Uhr zwischen Günterode und Berlingerode entzog sich der Fahrer eines Pkw VW Caddy einer Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugführer flüchtet mit sehr hoher Geschwindigkeit in und durch die Ortslage Reinholterode. Dort stellten die Beamten den Pkw kurze Zeit später parkend in einem Wohngebiet fest. Nach ca. einer Stunde wähnte sich der gesuchte Fahrzeugführer scheinbar in Sicherheit und kam zu seinem Fahrzeug zurück. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv auf Alkohol. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, es wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Fast zeitgleich kam es in der Ortslage Marth zu einem Verkehrsunfall eines Radfahrers. Der Fahrer eines Pedelec war auf einer abschüssigen Schotterstraße ins Rutschen gekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei zog er sich eine stark blutende Kopfwunde zu. Durch einen Anwohner wurde erste Hilfe geleistet und der Rettungsdienst verständigt. Von diesem wollte sich der Verletzte jedoch nicht behandeln lassen. Durch die hinzugerufenen Beamten wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille. Gegen den Radfahrer wird nun ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnhame wurde ebenfalls durchgeführt.

