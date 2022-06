Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressemeldung der PI Eichsfeld vom 03. - 04.06.2022

Nordhausen (ots)

Am 03.06.2022 / 20:25 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld zwei 15jährige Jugendliche, die in Günterode / Heiligenstädter Straße versuchten, Zigaretten am Automaten zu ziehen. Dabei stellte sich heraus, dass die Personen den Ausweis eines 19jährigen Mannes nutzten, der ihn diesen für den Kauf geliehen hatte. Gegen die beteiligten Personen wurde Anzeige erstattet, die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben.

