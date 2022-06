LPI-NDH: Carport abgebrannt

Mühlhausen (ots) - Ein 12-jähriger Junge stellte am Mittwoch, gegen 14 Uhr, seinen E-Scooter auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Kreuzgraben ab und sicherte diesen mit einem Schloss. Als er nach zehn Minuten aus dem Markt kam, stand der E-Scooter nicht mehr an seinem Platz. Das Sicherheitsschloss wurde durch bisher Unbekannte durchtrennt und der E-Scooter entwendet. Eine Anzeige wegen des Besonders schweren Diebstahls wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

