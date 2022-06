Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand durch Poketbike verursacht

Heyerode (ots)

Zwei 14-jährige Teenager hantierten am Mittwochnachmittag mit Benzin und verursachten dadurch einen Brand in der Hagengasse. Die beiden Jungs hatten versucht, mit dem Benzin ein Poketbike zu starten, wodurch das Bike in Brand geriet. Das Feuer griff anschließend auf drei Mülltonnen über und beschädigte Teile der Dachbalken. Das Bike ist Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die beiden Zündler erwartet nun eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell