Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schuppen durch Flammen beschädigt

Hohenstein (ots)

Am Mittwochvormittag wurde auf einem unbewohnten Grundstück in Trebra, in der Straße Kronsdorf, ein Schuppen durch ein Feuer beschädigt. Kurz nach 7.15 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Vermutlich hat sich ein Komposthaufen selbst entzündet und die Flammen haben auf einem danebenstehenden Schuppen übergegriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

