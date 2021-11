Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aus Keller Mountainbikes gestohlen

Heringen/Helme (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße der Jugend eingebrochen und haben aus dem Kellerbereich zwei Mountainbikes gestohlen. In der Zeit von Montag, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr, haben die Unbekannten die Eingangstür zum Gebäude gewaltsam geöffnet und haben aus dem Fahrradabstellbereich im Keller zwei Mountainbikes, ein schwarzes Bulls Wildcross und ein gelbes Bulls Wildtail, gestohlen. Ein Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

