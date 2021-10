Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrzeug in Rhynern geraubt

Hamm - Rhynern (ots)

Am Donnerstag, 14.10.2021, gegen 21.25 Uhr wurde eine 26-jährige Fahrzeugführerin Opfer eines Raubdeliktes. Die 26-Jährige parkte ihren Porsche Cayenne auf der Straße Eulenplatz vor einer dort ansässigen Pizzeria. Plötzlich traten drei maskierte Männer an das Fahrzeug und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels. Die 26-Jährige kam der Forderung nach und einer der Täter flüchtete mit dem Porsche in unbekannte Richtung. Die beiden anderen Täter stiegen in ein rotes Fahrzeug und fuhren ebenfalls davon. Die drei Täter können von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden: alle etwa 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, vermutlich deutscher Nationalität, schwarz gekleidet und maskiert. Zur Unterstützung der intensiven Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Polizei Hamm hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

