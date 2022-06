Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Vogtei (ots)

Am 03.06.2022 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Eichelsgasse in Langula. Aufgrund einer Baustelle wurde hier die Beschilderung geändert. Die 18-jähriger Fahrerin eines Mitsubishi Lancer befuhr die Eicheslgasse in Richtung Am Plan und beabsichtigte in Richtung Kammerforster Straße weiter zu fahren. Sie übersah das für sie geltende "STOP" Zeichen. Es kam zur Kollision mit einem Skoda Fabia. Die 43 jährige Beifahrerin im Skoda wurde leicht verletzt. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Fabia wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wurde auf ca. 3000 EUR geschätzt.

