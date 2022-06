Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Mühlhausen (ots)

Am Wochenende, insbesondere am Samstag, stellten die Beamten der PI Unstrut Hainich wieder mehrere Fahrer fest, die ihre Fahrzeuge unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln führten. Gegen 21:10 Uhr wurde in Mühlhausen am Lindenbühl ein Geländefahrzeug Ssangyong einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 53-jährige Fahrer war mit 0,9 Promille unterwegs. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld. Ebenfalls am Lindenbühl wurde kurz darauf ein Pkw Hyundai kontrolliert. Mit dem 45-jährigen Fahrer wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv war. Ebenso erging es einer 43-jährigen Frau, welche mit ihrem Pick-Up Chrysler durch Mühlhausen fuhr und gegen 22 Uhr in der Marcel-Verfaillie-Allee gestoppt wurde. Auch einem 23-jährigen Fahrer eines VW Polo wurde sein Dorgenkonsum zum Verhängnis, als er gegen 23 Uhr in der Johannisstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden, Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.

