Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher Radler mit Auto kollidiert

Worbis (ots)

Am Pfingstmontag, gegen 17.40 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher mit seinem E-Bike die Lange Straße. An der Kreuzung zur Jägerstraße, Dr.-August-Hübenthal-Straße kollidierte er mit einem Seat Ibiza, dessen 21-jähriger Fahrer aus Richtung Jägerstraße gefahren kam. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Zur Unfallursache dauern die Ermittlungen an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell