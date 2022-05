LPI-SHL: Unfallflucht

Bockstadt (ots) - In der Nacht zu Freitag kam ein 20-Jähriger mit seinem Seat in der Harraser Straße in Bockstadt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Treppenaufgang eines dort befindlichen Wohnhauses. Der junge Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

