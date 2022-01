Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presseerstmeldung - Verkehrsunfall mit Gefahrgut-Transporter

BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Anschlussstelle Diez (ots)

Am Dienstag, 18.01.2022, 06:49 Uhr, befuhr ein Sattelzug mit Gefahrgut die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Vor der Anschlussstelle Diez/Nentershausen, kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug kam hinter der Schutzplanke an einem Strommast zum stehen. Polizei, Feuerwehr und Autobahnmeisterei sind im Einsatz. Die BAB 3 ist derzeit in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Ebenso die Anschlussstelle Diez in Fahrtrichtung Frankfurt. Eine Freigabe der Richtungsfahrbahn Frankfurt kann erst nach abschließender Gefahrenbeurteilung erfolgen. Die Bergung des Sattelzuges wird vermutlich den ganzen Tag andauern. Der Fahrer des Sattelzuges wurde nur leicht verletzt.

Von weiteren Presseanfragen bitten wir derzeit abzusehen. Es erfolgt eine Nachtragsmeldung.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell