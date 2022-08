POL-PPWP: Fluchtversuch bei Polizeikontrolle - Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) - Zechbetrüger haben einen Gastwirt in Kaiserslautern um sein wohlverdientes Geld geprellt. Am Montag erstattete der 46-jährige Mann gleich mehrere Anzeigen. Demnach haben sich in den vergangenen Tagen insgesamt fünf Personen in seinem Restaurant in der Mainzer Straße sozusagen den "Bauch vollgeschlagen", anschließend aber das Lokal verlassen, ohne zu bezahlen. Alle fünf hatten Essen vom Buffet ...

