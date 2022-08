Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: "All you can eat" auf die illegale Art

Kaiserslautern (ots)

Zechbetrüger haben einen Gastwirt in Kaiserslautern um sein wohlverdientes Geld geprellt. Am Montag erstattete der 46-jährige Mann gleich mehrere Anzeigen. Demnach haben sich in den vergangenen Tagen insgesamt fünf Personen in seinem Restaurant in der Mainzer Straße sozusagen den "Bauch vollgeschlagen", anschließend aber das Lokal verlassen, ohne zu bezahlen.

Alle fünf hatten Essen vom Buffet - "all you can eat" - bestellt. In einem Fall war es ein Pärchen am vergangenen Dienstag (2. August), im zweiten Fall war es eine Dreiergruppe am Sonntagabend (7. August).

Die Auswertung der Überwachungskamera läuft. Auf die Zechpreller kommen Strafanzeigen zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell