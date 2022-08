Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Merkwürdige "Dellen" in der Fahrertür

A63/Börrstadt (ots)

Zwei ungewöhnliche Beschädigungen hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag an seinem Auto entdeckt. Weil ihm die beiden "Dellen" suspekt vorkamen, informierte er am Nachmittag die Polizei.

Nach Angaben des 68-Jährigen war er am Morgen mit seinem VW Golf auf der A63 von Kaiserslautern in Richtung Mainz gefahren, als er etwa gegen 7.50 Uhr in Höhe der Abfahrt Göllheim "dumpfe Geräusche" bemerkte. Weil er es für einen Vogelschlag oder einen technischen Defekt hielt, fuhr der Mann zunächst weiter. Als er aber etwas später an seinem Ziel ankam, entdeckte er die beiden "Dellen" in der Fahrertür. Aufgrund des Verdachts, dass es sich um Einschüsse von einem Luftgewehr handeln könnte, wandte sich der 68-Jährige an die Polizei.

Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen, die am Montagmorgen an der A63 in Höhe Börrstadt/Göllheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

