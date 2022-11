Wegberg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (24. November), zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, gelangten Diebe gewaltsam auf ein Firmengelände am Spielburgweg. Dort hebelten sie eine Tür des Betriebs auf und stahlen nach ersten Erkenntnissen unter anderem 14 Rollen Kupferdraht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

