POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung in Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Vergangenen Montag (7. November 2022) soll es gegen 15.15 Uhr zu einer sexuellen Belästigung an der Hauptstraße gegenüber der Einmündung Danziger Straße gekommen sein. Demnach soll ein Mann obszöne und sexuelle Gesten in Richtung einer Frau getätigt haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann der Frau sehr nahe gekommen und versucht haben, sie gegen eine Hauswand zu drücken. Die Frau, die in Begleitung eines Kleinkindes war, konnte sich aus der Situation entziehen, in dem sie sich umdrehte und den Ort verließ. Zeugen des Vorfalls meldeten ihre Beobachtungen der Polizei. Durch die Beschreibung der Zeugen konnte ein 33-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Das Opfer ist bisher namentlich nicht bekannt. Für den Fortgang der Ermittlungen werden das Opfer, sowie weitere Zeugen darum gebeten, sich bei der Polizei unter der 0441-790-4115 zu melden.

