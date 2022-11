POL-OL: +++ 89-jährige Frau nach schwerem Verkehrsunfall im Krankenhaus +++

Oldenburg (ots) - Mit Hilfe eines Ortungssystems im Fahrzeug konnten Polizeibeamte am Dienstag einen in Oldenburg entwendeten BMW in Leer sicherstellen und den mutmaßlichen Autodieb ermitteln. Ein 23-jähriger Oldenburger hatte sich am Dienstag um 8 Uhr bei der Polizei gemeldet und den Diebstahl seines Autos angezeigt. Seiner Aussage zufolge hatte der BMW im Wert von ...

mehr