Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Streit um Handwerkerrechnung: Polizei ermittelt wegen Erpressung +++

Oldenburg (ots)

Ein 37-jähriger Oldenburger ist in den vergangenen Tagen vor seinem Haus im Stadtteil Ofenerdiek von zwei Männern erpresst worden. Beamte der Oldenburger Polizei konnten die beiden Männer im Alter von 34 und 45 Jahren am Montag auf frischer Tat antreffen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Erpressung eingeleitet.

Der 37-Jährige hatte in Bremen eine Wohnung gekauft und für die elektrischen Arbeiten eine Fachfirma engagiert. Nach Abschluss der Arbeiten habe der Eigentümer festgestellt, dass falsche Lampen eingebaut und die Anschlüsse nicht fachgerecht ausgeführt worden seien. Daraufhin habe er die Rechnung in Höhe von mehreren Tausend Euro zunächst nicht bezahlt und zur Prüfung an einen Rechtsanwalt übergeben.

Am vergangenen Sonntag um 18 Uhr seien zwei unbekannte Männer an der Wohnanschrift des 37-Jährigen in Ofenerdiek erschienen. Die beiden hätten den Oldenburger aufgefordert, die Rechnung zu begleichen. Als der 37-Jährige sich weigerte, sei er von einem der Männer zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Kurz darauf seien die Unbekannten fortgegangen.

Der Oldenburger alarmierte die Polizei. Als die Beamten kurz darauf zur Aufnahme des Sachverhalts in der Wohnung des Mannes waren, meldete sich einer der Geldeintreiber erneut - diesmal telefonisch. Die 37-Jährige wurde am Telefon mit dem Tod bedroht, wenn er weiterhin die Zahlung verweigere. Der Anrufer kündigte an, am kommenden Tag (Montag) gegen 18 Uhr erneut zur Wohnung des Oldenburgers kommen zu wollen, um das Geld abzuholen.

Als die beiden Männer wie angekündigt am Montag gegen 18 Uhr an der Wohnungstür des 37-Jährigen in Oldenburg klingelten, wartete die Polizei bereits auf sie. Der 34-Jährige aus Delmenhorst und sein 45-jähriger Begleiter aus Bremen wurden von den Beamten noch vor der Haustür überwältigt und zur Dienststelle gebracht.

Die Männer wurden dort erkennungsdienstlich behandelt; gegen beide wurden Ermittlungen wegen des Tatbestands der Erpressung eingeleitet. (1420479)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell